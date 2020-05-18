Выход из дома может стать смертельным для москвичей

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В Москву пришел способный вырвать дерево с корнем ветер 

Мослента 43 минуты назад
В столице ожидается штормовой ветер, предупредил горожан заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Об этом сообщает «Интерфакс».
Порывы ветра могут достигать скорости 25 метров в секунду, рассказал чиновник. В связи с этим коммунальным службам столицы поручено быть готовыми к аварийным ситуациям.
В сообществе «Москва с огоньком | Новости Москвы» также предупредили, что пришедший в город ветер может вырывать деревья с корнями. Там опубликовали несколько фотографий с поваленными деревьями.
Согласно прогнозам синоптиков, на текущей неделе температура воздуха в столице будет ниже нормы, возможен снег.
Мослента: последние новости
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Погода , Видео , Новости Москвы , Петр Бирюков
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