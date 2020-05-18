Москвичей напугали аномальным снегопадом

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей напугали снегом на этой неделе 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Небольшой снег в столичном регионе возможен в ночь на четверг, 21 мая, температура воздуха опустится до отметок +2 +4 градуса по Цельсию.
Такой прогноз дал центр погоды «Фобос». По словам метеорологов, причиной этого станет холодный фронт, который пройдёт над Москвой и областью, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Правда, по словам специалистов, снег будет почти незаметен, образование снежного покрова не ожидается. Возможен также дождь. В дневные часы, по данным столичного метеобюро, также будет довольно прохладно для третьей декады мая — всего +10 +12 градусов. В субботу не выше +8℃. До +15 +17 градусов воздух начнёт прогреваться только в начале будущей недели.
Ранее синоптики предупреждали, что возвращения теплой погоды в Россию не стоит ждать до начала лета.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Обвал холода»: Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России «Обвал холода»: Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег
Погода , Видео , Новости Москвы , Григорий Березкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Xiaomi создала маску от коронавируса
Xiaomi создала маску от коронавируса
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
Антиснайпер раскрыл секреты спецназа
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
«Не слишком ли откровенно?»: супругу Малинина осудили
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве
00:25
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение