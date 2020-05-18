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Погода в Москве: москвичам предрекли самый ветреный май с начала столетия 

Мослента 39 минут назад
Москвичам предрекли самый ветреный май с начала века
Фото: РИА Новости
Май 2020 года в столице может стать рекордным по количеству ветреных дней с начала текущего столетия. С таким предречением в понедельник, 18 мая, в беседе с РИА Новости выступила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она назвала май в этом году «не традиционным», заявив, что такой устойчивой прохладной погоды в это время года в столице не было давно.
«Связано это с тем, что над севером Европейской территории России сформировался мощный высотный циклон, вокруг которого крутятся уже приземные циклоны. И за счет атмосферных фронтов этой системы мы практически не выходим из состояния ветреной погоды», — отметила специалист.
По словам Поздняковой, в целом май по температуре будет достаточно близок к климатической норме.
Ранее 18 мая сообщалось, что в столице на текущей неделе может пойти снег. Отмечается, что температура в Москве будет ниже нормы. Пик холода придется на понедельник, 18 мая, и в ночь на 21 мая.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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