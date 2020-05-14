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Назван самый холодный майский день в Москве 

Мослента и ещё 2 1 час назад
Назван самый холодный майский день в столице
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Метеорологи назвали самый холодный день в Москве с начала месяца — им оказалась среда, 13 мая. Об этом в четверг, 14 мая, сообщается на портале «Метеоновости».
По мнению специалистов, столица в минувшую среду оказалась в холодном арктическом воздухе. Уточняется, что его температура на высоте в полтора километра оставалась ниже ноля, а именно — минус пять градусов.
Кроме того, из-за сильного ветра потоки холодного воздуха проникли в приземный слой, оттого значение термометра на ВДНХ, например, оказалось не выше 12,4 градуса.
Накануне заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что сезон шквалов в Москве может продлиться до июля. Он также отметил, что к северо-востоку от столицы находится циклон. В нем против часовой стрелки вращается воздух с севера, с Архангельской области, который заносит холодные воздушные массы.
Ранее стало известно, что метеорологи пообещали жителям столицы в мае температуру с показателями ниже климатической нормы. По их мнению, последний месяц весны в Москве продолжит «холодную» эстафету за апрелем. Такая переменчивая и прохладная погода останется до 25 мая включительно.
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Погода , Новости Москвы , Владимир Семенов , РАН
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