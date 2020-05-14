Назван самый холодный майский день в столице

Метеорологи назвали самый холодный день в Москве с начала месяца — им оказалась среда, 13 мая. Об этом в четверг, 14 мая, сообщается на портале «Метеоновости».

По мнению специалистов, столица в минувшую среду оказалась в холодном арктическом воздухе. Уточняется, что его температура на высоте в полтора километра оставалась ниже ноля, а именно — минус пять градусов.

Кроме того, из-за сильного ветра потоки холодного воздуха проникли в приземный слой, оттого значение термометра на ВДНХ, например, оказалось не выше 12,4 градуса.

Накануне заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что сезон шквалов в Москве может продлиться до июля. Он также отметил, что к северо-востоку от столицы находится циклон. В нем против часовой стрелки вращается воздух с севера, с Архангельской области, который заносит холодные воздушные массы.

Ранее стало известно, что метеорологи пообещали жителям столицы в мае температуру с показателями ниже климатической нормы. По их мнению, последний месяц весны в Москве продолжит «холодную» эстафету за апрелем. Такая переменчивая и прохладная погода останется до 25 мая включительно.