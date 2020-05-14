Оценены прогнозы о «разрушительных катаклизмах» в РФ

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Климатолог предположил, что на российские регионы могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни. Он также не исключает риск засухи в некоторых районах страны.

"Это бабушка надвое сказала", — заявила Зайцева.

Специалист подчеркивает, что все долгосрочные прогнозы — ориентировочные. Они строятся на методе аналогов — архивных записях предыдущих сезонов.

"Климат — чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Чем более сезон аномален, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определенное", — признает она.

Зайцева заключила, что в случае с прогнозом климатолога речь идет об умозрительном заявлении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что грядущее лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания.