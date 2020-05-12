Москвичей предупредили о приближении холодного фронта

Москве приближается холодный фронт. Уже в ночь на среду, 13 мая, в столице ожидаются гроза и дождь, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы Татьяну Позднякову

Местами, по ее словам, ожидается град и шквалистый ветер. Утром ожидается до плюс семи градусов тепла, днем появится солнце, и столбики термометра поднимутся до плюс 10-12 градусов. Как отметила синоптик, до конца рабочей недели температура воздуха будет оставаться ниже климатической нормы.