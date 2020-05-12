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Погода в Москве: Москвичей предупредили о приближении холодного фронта 

Мослента и ещё 2 1 час назад
Москвичей предупредили о приближении холодного фронта
Фото: РИА Новости
К Москве приближается холодный фронт. Уже в ночь на среду, 13 мая, в столице ожидаются гроза и дождь, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы Татьяну Позднякову.
Местами, по ее словам, ожидается град и шквалистый ветер. Утром ожидается до плюс семи градусов тепла, днем появится солнце, и столбики термометра поднимутся до плюс 10-12 градусов. Как отметила синоптик, до конца рабочей недели температура воздуха будет оставаться ниже климатической нормы.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркое лето, как это было в 2010 году, в Москве не повторится — ожидается комфортная погода.
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Москвичей предупредили об аномальном похолодании Москвичей предупредили об аномальном похолодании Москвичам пообещали теплую и ветреную погоду Москвичам пообещали теплую и ветреную погоду Москвичам снова пообещали грозу Москвичам снова пообещали грозу
Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , Роман Вильфанд
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