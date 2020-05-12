России пообещали неоднородное лето

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, предстоящее лето в России будет отличаться периодами потепления и похолодания. Об этом он заявил «Российской газете».

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — пояснил он.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в июне и июле в европейской части России ожидается температура воздуха в пределах климатической нормы. При этом первый месяц лета может принести жару на восток Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на север Уральского и Сибирского округов, а также в Тыву. В июле выше нормы средняя температура ожидается в Хабаровском крае и на Камчатке.

Август ожидается на больше части европейской территории более теплым, чем в 2019 году. Выше нормы средняя температура воздуха также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.

Что касается осадков, то синоптики прогнозируют их дефицит в июне на западе Центрального и Северо-Западного округов. Июль может быть засушливым на востоке Северо-Западного округа, в Приволжском округе, на западе Уральского округа. А в августе дефицит осадков ожидается и в столичном регионе.

При этом избыток осадков прогнозируется в начале лета на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа, а в конце лета в Приморском крае и на юге Хабаровского края.

«Рамблер» писал, что на этой неделе, по словам Романа Вильфанда, жителей центральных районов России ждет падение температуры на 10 градусов. При этом на Урале и в Сибири ожидается до 35 градусов тепла.