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Погода в Москве: Москвичей предупредили о нехватке кислорода в воздухе 

Мослента и ещё 2
1 час назад
Москвичей предупредили о нехватке кислорода в воздухе
Фото: РИА Новости
В Москве, по медицинской оценке, сохраняется погода гипоксического характера — с нехваткой кислорода в воздухе. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Отмечается, что такие условия крайне неблагоприятны для метеозависимых людей с симптомом хронической кислородной недостаточности — у них могут возникнуть различные осложнения. Кроме того, синоптики отмечают, что низкая облачность, отсутствие солнечного света, неблагоприятные температурные и влажностные условия могут негативно влиять на общее состояние, физическую активность, способствовать эмоциональной и психологической неустойчивости.
Жителям столицы посоветовали заняться лечением хронических заболеваний, принимать общеукрепляющие средства и соблюдать режим труда и отдыха.
Ранее, 16 декабря, синоптики сообщали, что до 20 декабря в Москве прогнозируется высокая температура, поэтому снега ждать не стоит. С пятницы, 20 декабря, в столице похолодает, и будет антициклональная погода, при которой также нет условий для образования снежного покрова.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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