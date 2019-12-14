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Погода в Москве: декабрь побьет рекорд 133-летней давности 

Вечерняя Москва + ещё 9 1 час назад
Погода в Москве побьет 133-летний температурный рекорд
Фото: Вечерняя Москва
Характерная для конца осени погода установилась в столичном регионе в декабре. Предстоящая неделя может принести рекордные температуры, которых не было больше ста лет, сообщает портал «Метеовести».
— Все дело в циклонах, которые, повинуясь мощному течению в атмосфере, проложили свой путь по северу Европейской России, и своими южными перифериями забрасывают к берегам Москвы-реки массы хорошо согретого Гольфстримом влажного атлантического воздуха, — объяснили синоптики.
Средняя температура воздуха, которая установилась в Москве, более чем на 5 градусов превышает климатическую норму. На следующей неделе столбики термометров зафиксируются на уровне от плюс 1 до плюс 3 градусов. К пятнице, 20 декабря, воздух может прогреться до плюс 5,3 градуса. Подобных показателей не было с 1886 года.
Метеорологи добавили, что похолодание ожидается после 20 декабря.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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