Погода в Москве побьет 133-летний температурный рекорд

Погода в Москве: декабрь побьет рекорд 133-летней давности

Характерная для конца осени погода установилась в столичном регионе в декабре. Предстоящая неделя может принести рекордные температуры, которых не было больше ста лет, сообщает портал «Метеовести».

— Все дело в циклонах, которые, повинуясь мощному течению в атмосфере, проложили свой путь по северу Европейской России, и своими южными перифериями забрасывают к берегам Москвы-реки массы хорошо согретого Гольфстримом влажного атлантического воздуха, — объяснили синоптики.

Средняя температура воздуха, которая установилась в Москве, более чем на 5 градусов превышает климатическую норму. На следующей неделе столбики термометров зафиксируются на уровне от плюс 1 до плюс 3 градусов. К пятнице, 20 декабря, воздух может прогреться до плюс 5,3 градуса. Подобных показателей не было с 1886 года.

Метеорологи добавили, что похолодание ожидается после 20 декабря.