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МИД предупредил россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов в Индии из-за снегопадов 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
МИД предупредил россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов в Индии из-за снегопадов
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов из-за снегопадов в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Соответствующее сообщение распространил в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
"Индия — снегопады в штате Химачал-Прадеш; заблокированы дороги, горнолыжные курорты; ведется расчистка трасс", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Как ранее сообщил телеканал NDTV, сотни человек, в их числе порядка 170 студентов различных учебных заведений из штатов Махараштра и Раджастхан, были спасены в субботу спасателями на заваленных снегом дорогах в штате Химачал-Прадеш.
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Теги:
Погода , МИД , ИТАР-ТАСС , Индия , Москва
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