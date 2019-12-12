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«Зимний режим»: россиян настигнут «волны холода» 

Газета.Ru 2 часа назад
«Зимний режим»: россиян настигнут «волны холода»
Фото: Газета.Ru
Зима в России будет неоднородной — с «волнами холода», заявили в Гидрометцентре. Погода будет метаться от очень теплой до морозной. При этом точно определить периоды температурных скачков метеорологи затруднились. В Москве 12 декабря, будет около +1°С.
«Волны холода» ждут европейскую часть России и Западную Сибирь этой зимой. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Российская газета».
«В какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода. А потом она сменится другим процессом, прямо противоположным», — сообщил метеоролог.
Тем не менее точный период таких «волн холода» он не назвал.
9 декабря Вильфанд сообщил, что в конце этой недели москвичам стоит ждать прихода зимней погоды. Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим. Начнется минусовая температура, подчеркнул он.
«Дневные [показатели] тоже отрицательные. Все-таки это уже зимний режим погоды», — добавил врио главы Гидрометцентра.
В ведомстве отметили, что днем в четверг, 12 декабря, температура воздуха в столице достигнет +1°С. Ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет прогнозируется юго-западный, 8 м/с.
Ночью температура упадет ниже нуля, ветер слегка усилится — до 10 м/с. Атмосферное давление составляет 754 мм рт. ст.
Температура на большей части территории России превышает норму, говорили в Гидрометцентре в начале декабря. В отдельных частях страны показатели превышают значения нормы для нынешнего периода на 16 градусов. Ожидается, что обширный атлантический циклон принесет в Северо-Западный округ ветра, снег и аномальные температуры. Они будут перемещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края, а затем в район Байкала.
На востоке же, наоборот, образуется теплый воздух, который распространится на большую часть территории России. В результате во многих районах будет наблюдаться положительная аномалия. Это же касается центральных районов.
Прогнозы погоды в этом году отличаются пестротой характеристик погоды. В начале декабря Роман Вильфанд предсказал России «пятнистую» карту осадков и «скачкообразную» температуру воздуха.
Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой».
«Розовая зима» всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее.
«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд.
Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет в частности означает превышающую нормы температуру.
«Вишневой» предстоящую зиму назвали специалисты сайта «Метеоновости», которые также опираются на климатические карты — их цвет даже в холодное время остается красным. Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. «Специалисты „Фобоса“ считают, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений», — сообщалось в пресс-релизе.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.
«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит „вишневая“ зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — заявил метеоролог.
В центре России холоднее обычного может оказаться февраль. Также температуры в феврале могут оказаться ниже среднемесячных на большей части Северо-Западного округа. Выше нормы средняя месячная температура воздуха прогнозируется в этом месяце в республиках Северо-Кавказского округа, Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.
В Гидрометцентра отметили, что количество осадков зимой практически на всей территории России будет близко к норме. Дефицит ожидается только на юге страны, а избыток — в Таймыре и Западной Сибири.
Еще в начале ноября метеорологи предупреждали, что с декабря по февраль на территории РФ температура будет около и выше нормы. Сейчас же мы находимся в периоде предзимья — традиционно он длится с середины октября до 15-20 декабря. «И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода», — уточнял Вильфанд.
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Теги:
Погода , Общество , Статьи , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец , "Российская газета" , Москва
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