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Погода в Москве: В Москву придут волны холода ниже -25°C 

Газета.Ru 42 минуты назад
Москвичей предупредили о волнах холода
Фото: Reuters
Ио директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приближении холодных волн на некоторые регионы России, передает "Российская газета".
В частности, в Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже -25°C.
Однако точно предсказать, в какие именно дни их ждать, нельзя, подчеркнул синоптик.
При этом, по его словам, погода будет неоднородной и в Красноярском крае, в Западной Сибири, а также на европейской территории страны.
"Значит, в какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода", — сказал Вильфанд.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , "Российская газета"
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