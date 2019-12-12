Москвичей предупредили о волнах холода

Погода в Москве: В Москву придут волны холода ниже -25°C

Ио директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приближении холодных волн на некоторые регионы России , передает "Российская газета".

В частности, в Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже -25°C.

Однако точно предсказать, в какие именно дни их ждать, нельзя, подчеркнул синоптик.

При этом, по его словам, погода будет неоднородной и в Красноярском крае, в Западной Сибири, а также на европейской территории страны.