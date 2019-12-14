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Погода в России: В регионах России ожидается резкое похолодание 

Ura.Ru + ещё 15 1 час назад
Россиян ждет резкое похолодание
Фото: ТАСС
С конца недели ряд регионов России ждет резкое понижение температуры на 25 градусов. Об этом россиян предупредил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В течение буквально четырех дней, с 15 декабря, в Западной Сибири, в Тюменской области, в Томской, в Красноярском крае температура понизится почти на 20 градусов», — рассказал ТАСС Роман Вильфанд. Синоптик напомнил, что в названных регионах сибирские морозы были зафиксированы еще в начале прошлой недели, однако после потеплело на 25 градусов.
Как объяснил Вильфанд, такие перепады температуры связаны с тем, что над Западной Сибирью и Красноярским краем устанавливается антициклональный режим погоды. Сейчас в регионах будет наблюдаться очередное понижение температуры до 30-35 градусов.
В этот же период на Урале значительных холодов не предвидится. По данным сайта «Гисметео», в Свердловской области прогнозируется до минус 6 градусов днем и минус 13 градусов ночью. Примерно та же ситуация будет в Пермском крае. Немного холоднее будет в Челябинской и Курганской областях — до минус 11 градусов днем и минус 16 ночью. В Югре и Ямале ожидается до минус 10 градусов днем и минус 15 ночью.
Тем временем в столице России на следующей неделе ожидае