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Погода в Москве: Когда в Москву придет зима 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Когда в Москву придет зима
Фото: РИА Новости
Синоптики заявили, что погода продолжит карусель с теплом и холодами на предстоящей неделе. Наступления настоящей русской зимы в ближайшее время не предвидится.
Оттепель и осадки будут преобладать в Москве и Центральной России до среды, сообщает «Фобос».
В понедельник и вторник температура будет плюсовой даже ночью. В среду придет холодный атмосферный фронт и принесет заряды мокрого снега и опасную гололедицу.
« К утру, когда температура понизится до околонулевых отметок, на дорогах станет скользко — образуется гололедица, в зоне которой окажется практически весь Северо-Запад, а также северные и западные районы Центральной России», — сообщают метеорологи.
Со среды до субботы будет морозно и солнечно, подсохнет, осадков не ожидается. Под утро -3…-8, после полудня 0…-5.
В воскресенье с запада придет атлантический циклон, холод начнет отступать и погода вновь испытает пешеходов и водителей гололедицей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что обледенение Владивостока вызвало шок и изумление столичных журналистов.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество
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