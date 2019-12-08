Погода в Москве: Когда в Москву придет зима

Синоптики заявили, что погода продолжит карусель с теплом и холодами на предстоящей неделе. Наступления настоящей русской зимы в ближайшее время не предвидится.

Оттепель и осадки будут преобладать в Москве и Центральной России до среды, сообщает «Фобос».

В понедельник и вторник температура будет плюсовой даже ночью. В среду придет холодный атмосферный фронт и принесет заряды мокрого снега и опасную гололедицу.

« К утру, когда температура понизится до околонулевых отметок, на дорогах станет скользко — образуется гололедица, в зоне которой окажется практически весь Северо-Запад, а также северные и западные районы Центральной России», — сообщают метеорологи.

Со среды до субботы будет морозно и солнечно, подсохнет, осадков не ожидается. Под утро -3…-8, после полудня 0…-5.

В воскресенье с запада придет атлантический циклон, холод начнет отступать и погода вновь испытает пешеходов и водителей гололедицей.