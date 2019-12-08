Москвичам пообещали осень в декабре

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Происшествия

Москвичам пообещали осеннюю погоду в середине декабря 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 43 минуты назад
В начале следующей рабочей недели температура в Москве будет на 5-6 градусов выше нормы, заявил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москве температура будет выше нормы. В начале недели намного выше нормы — на 5-6 градусов, погода совсем не декабрьская, температуры положительные. Начиная с середины недели, отклонения тоже будут положительными, но в среду столбики термометров будут приближаться к нулю», — передает слова Вильфанда ТАСС.
Он сказал, что по температурным значениям погода «отстает» примерно на месяц.
Метеоролог отметил, что аномальное тепло будет и на других территориях России из-за редкого явления — зонального процесса переноса воздушных масс из Атлантики — распространяющегося даже на Красноярский край и Якутию.
В понедельник и вторник днем в Москве прогнозируется 2-4 градуса тепла, в среду — 0-2 градуса тепла. Ожидаются небольшие осадки. В воскресенье синоптики обещали москвичам небольшой снег.
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Теги:
Погода , Видео , Новости Москвы , Календарь праздников , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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