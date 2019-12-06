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Погода в Москве: Вильфанд предупредил москвичей о «неоднородной» зиме 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Москвичей предупредили о «неоднородной» зиме
Фото: ТАСС
Температура воздуха этой зимой в Москве может в отдельные периоды опускаться ниже минус 25 градусов, заявил и.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Зима будет теплая и неоднородная… Она будет состоять из периодов, очень холодных… Скажем, в Москве мы прогнозируем, что будет несколько периодов с температурой ниже -25 градусов. В то же время прогнозируем, что в этом году примерно на 30%, даже до 50% повысится повторяемость оттепелей", — сказал Вильфанд в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , РИА Новости
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