Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Погода в Москве: жителей предупредили об ухудшении погоды в конце дня

Погода в столице в ближайшие часы ухудшится. Синоптики предупредили об усилении ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Это спровоцирует падение деревьев и плохо укрепленных конструкций, также могут повредиться линии электропередач. Рекомендуется отложить проведение высотных работ.

Кроме того, в ряде районов ожидается гололедица. Из-за этого в городе возрастет количество аварий. Автомобилистам посоветовали парковать транспортное средство в гараже. Если его нет, то можно оставлять машину на улице, но вдали от деревьев.

Такая погода сохранится до утра 7 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.