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Погода в Москве: жителей предупредили об ухудшении погоды в конце дня 

Вечерняя Москва + ещё 1 32 минуты назад
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Фото: РИА Новости
Погода в столице в ближайшие часы ухудшится. Синоптики предупредили об усилении ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
Это спровоцирует падение деревьев и плохо укрепленных конструкций, также могут повредиться линии электропередач. Рекомендуется отложить проведение высотных работ.
Кроме того, в ряде районов ожидается гололедица. Из-за этого в городе возрастет количество аварий. Автомобилистам посоветовали парковать транспортное средство в гараже. Если его нет, то можно оставлять машину на улице, но вдали от деревьев.
Такая погода сохранится до утра 7 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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