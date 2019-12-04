Россиянам пообещали аномальное потепление

«Пробьется мощная струя»: россиян ждет декабрьское потепление

Резкое потепление и отсутствие снега будут фиксироваться в столичном регионе почти весь декабрь — как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», в среднем в этом месяце температура на семь градусов превысит норму. Еще более аномальные показатели ожидаются в Сибири — там температура поднимется с -45°С до -5°С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru» о том, что большую часть европейской России , а также Сибирь в декабре ожидает резкое потепление.

Метеоролог уточнил, что в Центральной Сибири температура поднимется с -40°С до -15°С, а в Западной — с -45°С до -5°С. Он пояснил, что сейчас в этой части РФ преобладает сибирский или, как его еще называют, монгольский антициклон, однако вскоре он начнет уступать свои позиции.

«Восстановится западно-восточный перенос воздушных масс, придет воздух с Атлантики, который существенно повысит температурные показатели. На самом деле, оттепель пройдет вдоль всего широтного круга с Запада на Восток — воздух с Атлантики мощной струей пробьется вглубь евразийского континента, в том числе Сибири и почти до дальнего востока. Соответственно все морозы спадут», — отметил Тишковец.

Минимальная средняя температура в Сибири в декабре составит -20°С, а максимальная — -5°С, отметил в свою очередь и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«В Красноярском крае сейчас супернизкие температуры в -46…-44°С. А на юге Западной Сибири -25°С. Настоящая сибирская зима. Но пройдет немного времени и к концу рабочей недели температура повысится. И в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях начнется оттепель», — рассказал синоптик «Российской газете».

При этом в столичном регионе и самой Москве зима «пока только делает робкие попытка утвердить свои права», заявил Вильфанд. «Земля чуть-чуть припорошена уже снегом, пока он небольшой — сантиметра два. Но это в городе, за городом снег уже радует глаз. Понятно, что при таком снеге снеговика не слепишь и на санках не прокатишься», — сообщил метеоролог.

Снежный покров в ближайшее время не установится в Москве из-за потепления, пояснил Тишковец «Газете.Ru». «На неделе к нам придет оттепель с нулевой температурой или положительными показателями днем и до -5°С ночью. Такая ерунда продержится до середины декабря.

Во второй части есть надежда на то, что чуть-чуть похолодает», — подчеркнул сотрудник «Фобоса». Он добавил, что декабрь все равно будет на семь градусов теплее средних климатических показателей.

«Конечно, все это будет сопровождаться дефицитом снежного покрова. Тот снег, который уже выпал, будет подтаивать. Поэтому эти 1-2 см еле-еле к середине месяца доберутся до 3-5 см», — сообщил Тишковец.

По его словам, «природа сжалится над москвичами» только к концу декабря. «В предновогодние дни снега будет больше — покров подрастет до 10-15 см. Это уже зимний устойчивый пейзаж. Но температуры в это время все равно будут очень мягкими — около -6…-4°С днем и -8…-6°С ночью. Эта зима может стать самой теплой в истории наших наблюдений», — отметил синоптик.

Он также дал прогноз для столичного региона на Новый год — так, дневная температура в праздник составит -7…-2°С, а ночная — -10…-5°С.

«Многие говорят, что, если лето было холодное, то зима будет теплая или наоборот. Обычно я опровергаю это народное поверье. Но в 2019 году такое утверждение абсолютно уместно: из-за холодного лета в европейской России зима будет очень теплая. А вот в Сибири наоборот было теплое лето, но предстоит холодная зима», — заявил Тишковец «Газете.Ru».

Особенно данная закономерность будет заметна в столичном регионе в январе и феврале — там, по словам специалиста «Фобоса», синоптики зафиксируют «невероятно аномальные температуры», передавала газета «МК». Он рассказал, что составленные сотрудниками центра климатические карты окрашены в буро-бордовые цвета — это свидетельствует о том, что температура воздуха в последние месяцы зимы значительно превысит норму.

«Превышение на пять-шесть градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню», — заключил метеоролог.