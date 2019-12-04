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Прогноз погоды на неделю: В России потеплеет на 25 градусов за четыре дня 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Сибири повысится на 25 градусов за четыре дня. Об этом «Российской газете» сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в 2019 году декабрь будет теплее обычного на Урале, большей части европейской территории России и в Приволжском федеральном округе, но погода будет неоднородной — с периодами резкого и серьезного похолодания и потепления.
Такова в настоящее время ситуация в Сибири. В Красноярском крае, в районе Туры ныне -44…-46 градусов. Это супернизкие температуры, они ниже климатической нормы на 12-14 градусов, «настоящая сибирская зима».
Между тем к концу недели там начнется оттепель. Температура перестанет опускаться ниже -20 градусов, а подниматься начнет до -5…-10 градусов, что выше нормы на те же 12-14 градусов.
«За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» — отметил Роман Вильфанд.
Аналогично погодная ситуация будет развиваться на юге Западной Сибири, где ныне -25 градусов, а именно в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Погода , Общество , Роман Вильфанд
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