В столицу пришла первая зимняя метель

Первая зимняя метель накрыла Москву

Первая зимняя метель началась в Москве 4 декабря. Погодные условия резко ухудшились после 15:00. Обильные осадки отмечаются в центре, на юго-востоке, востоке и на юге мегаполиса.

Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и Мособласти 4 и 5 декабря.

Согласно прогнозам синоптиков, в эти дни в столице и области ожидается ветер 5–10 м/с, местами порывами до 15 м/с, метель и гололедица.

4 декабря в Москве температура воздуха ночью составит −6…-4 градусов, в Подмосковье — −9 …-4 градуса. Днём в столице потеплеет до −3…-1 градусов, а в Подмосковье воздух может прогреться до 0 градусов.

Аналогичной будет температура в ночь на 5 декабря, а днём она достигнет плюсовых отметок. В Москве — +2… +4, в области — −1… +4, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что синоптики предупреждали об образовании ледяной корки на столичных дорогах. По словам специалистов, её толщина может достигать 2 см.