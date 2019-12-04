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Первая зимняя метель накрыла Москву 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
В столицу пришла первая зимняя метель
Фото: РИА Новости
Первая зимняя метель началась в Москве 4 декабря. Погодные условия резко ухудшились после 15:00. Обильные осадки отмечаются в центре, на юго-востоке, востоке и на юге мегаполиса.
Ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и Мособласти 4 и 5 декабря.
Согласно прогнозам синоптиков, в эти дни в столице и области ожидается ветер 5–10 м/с, местами порывами до 15 м/с, метель и гололедица.
4 декабря в Москве температура воздуха ночью составит −6…-4 градусов, в Подмосковье — −9 …-4 градуса. Днём в столице потеплеет до −3…-1 градусов, а в Подмосковье воздух может прогреться до 0 градусов.
Аналогичной будет температура в ночь на 5 декабря, а днём она достигнет плюсовых отметок. В Москве — +2… +4, в области — −1… +4, сообщается на сайте ведомства.
Ранее News.ru писал, что синоптики предупреждали об образовании ледяной корки на столичных дорогах. По словам специалистов, её толщина может достигать 2 см.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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