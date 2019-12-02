Погода в Москве в декабре: Когда в Москве появятся сугробы

Устойчивый снежный покров в Москве установится в последней декаде декабря. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Паршина рассказала «Российской газете», что после кратковременного похолодания в конце рабочей недели в Москву снова придет потепление. В дневные часы температура может достигать 4-6 градусов, а ночью будет подмораживать до минус 4-6.

В первой половине недели в некоторых районах может выпадать снег в небольших количествах, а в конце недели пройдет дождь, который не оставит от снежного покрова и следа.

При этом, по словам Паршиной, в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, в Карелии, Сибири и на Урале, в Якутии, на Чукотке, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах уже установился устойчивый снежный покров.