Аномалия за аномалией: какой будет зима в России

Аномалия за аномалией: Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в России

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в декабре. Погода ожидается аномальная.

"Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири", — цитирует РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Декабрь во всех регионах будет неустойчивым и неоднородным.

"Распределение осадков более разнообразное, более ''пятнистое''. На юге европейской территории — Южный федеральный округ, Северо-Кавказский округ, Ставропольский край, Краснодарский край, Центрально-Черноземные области, средняя Волга, нижняя Волга и юг Урала. Во всех перечисленных регионах мы прогнозируем дефицит осадков", — отметил в Росгидромете.

По данным ведомства, избыток осадков будет наблюдаться в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске.