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Аномалия за аномалией: Гидрометцентр рассказал, какой будет зима в России 

Свободная пресса 1 час назад
Аномалия за аномалией: какой будет зима в России
Фото: РИА Новости
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в декабре. Погода ожидается аномальная.
"Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири", — цитирует РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь во всех регионах будет неустойчивым и неоднородным.
"Распределение осадков более разнообразное, более ''пятнистое''. На юге европейской территории — Южный федеральный округ, Северо-Кавказский округ, Ставропольский край, Краснодарский край, Центрально-Черноземные области, средняя Волга, нижняя Волга и юг Урала. Во всех перечисленных регионах мы прогнозируем дефицит осадков", — отметил в Росгидромете.
По данным ведомства, избыток осадков будет наблюдаться в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске.
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Теги:
Погода , Общество , Роман Вильфанд , Росгидромет , РИА Новости
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