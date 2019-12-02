Россиян предупредили о «пятнистых» осадках

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в декабре в некоторых регионах России станет аномально тепло, а осадки будут «пятнистыми», распределяясь неравномерно. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозу Гидрометцентра, температуры выше нормы будут на 40 процентах территории России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске и Барнауле.

«Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — уточнил Вильфанд.

По его словам, нехватка осадков ожидается на Ставрополье, на Кубани, в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и на южном Урале, а избыток осадков — в Барнауле, Кемерово, Красноярске, Братске, Иркутске и Томской области. В других частях страны, в том числе в Москве, осадки будут в пределах нормы.