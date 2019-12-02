Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией
Оружие
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия

Россиян предупредили о «пятнистых» осадках 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в декабре в некоторых регионах России станет аномально тепло, а осадки будут «пятнистыми», распределяясь неравномерно. Об этом сообщает РИА Новости.
По прогнозу Гидрометцентра, температуры выше нормы будут на 40 процентах территории России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске и Барнауле.
«Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — уточнил Вильфанд.
По его словам, нехватка осадков ожидается на Ставрополье, на Кубани, в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и на южном Урале, а избыток осадков — в Барнауле, Кемерово, Красноярске, Братске, Иркутске и Томской области. В других частях страны, в том числе в Москве, осадки будут в пределах нормы.
Как сообщал «Рамблер», ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что декабрь начнет приобретать зимние черты только к Новому году. В январе и феврале, по его данным, ожидается много осадков и достаточно высокие температуры.
Комментарии1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Погода , Видео , Общество , Евгений Тишковец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 52
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 532
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России 524
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны 100
Россиянка погибла в Турции
Россиянка погибла в Турции 12
Видео
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
03:54
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Армия В мире
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
01:19
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
Общество
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
01:31
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
Политика
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
03:29
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение