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Москвичей предупредили о влиянии на погоду гребня антициклона 

Мослента + ещё 1 3 часа назад
Москвичей предупредили о влиянии на погоду гребня антициклона
Фото: Мослента
В первый день зимы в Москве не ожидается осадков. Температура в столице составит от нуля до минус двух градусов, сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на столичный регион повлияет гребень антициклона, из-за чего «постепенно распогодится». Также Тишковец отметил, что 1 декабря в Москву придет западный ветер до восьми метров в секунду, атмосферное давление вырастет до 747 миллиметра ртутного столба.
Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в декабре москвичей ожидает по-осеннему теплая погода. По его словам, первая декада месяца окажется под влиянием теплых ветров, а зимние морозы придут в столицу ближе к 15-20 декабря. В этот период в городе также сформируется устойчивый снежный покров.
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Теги:
Погода , Юрий Варакин , Григорий Березкин , Евгений Тишковец , Росгидромет , РБК , Москва
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