Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
В мире
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни
Шоу-бизнес
"Отвратительный": Савченко о встрече с Порошенко
"Отвратительный": Савченко о встрече с Порошенко
Украина
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Политика

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день зимы 

RT на русском + ещё 2 29 минут назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день зимы
Фото: depositphotos.com
В Москве в воскресенье, 1 декабря, ожидается от -3 °С до -1 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днём температура воздуха составит -3…-1 °С.
Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Также прогнозируется образование гололедицы.
Какая погода ждет москвичей в декабре
Ветер северо-западный и западный 5 — 10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
Ранее МЧС России выпустило экстренное предупреждение для столичных водителей в связи с ожидающимся снегом, гололедицей и усилением ветра в Москве с вечера 30 ноября до утра 1 декабря.
Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 30 ноября и 1 декабря из-за сильных осадков и плохой видимости.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
RT на русском: последние новости
МЧС предупредило о гололедице в Москве до утра 1 декабря МЧС предупредило о гололедице в Москве до утра 1 декабря В Москве 29 ноября ожидается до +3 °С В Москве 29 ноября ожидается до +3 °С Синоптик рассказал о первом зимнем потеплении в Москве Синоптик рассказал о первом зимнем потеплении в Москве 
Теги:
Погода , Новости Москвы , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции 86
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни 37
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко 54
Россия ответила США на критику закона об иноагентах
Россия ответила США на критику закона об иноагентах 216
Россиянам раскрыли правду о заражении ВИЧ
Россиянам раскрыли правду о заражении ВИЧ
Видео
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
00:30
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
Общество Образование
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире Армия
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
01:10
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение