Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день зимы

Москве в воскресенье, 1 декабря, ожидается от -3 °С до -1 °С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. По данным синоптиков, днём температура воздуха составит -3…-1 °С. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Также прогнозируется образование гололедицы. Какая погода ждет москвичей в декабре Ветер северо-западный и западный 5 — 10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Ранее МЧС России выпустило экстренное предупреждение для столичных водителей в связи с ожидающимся снегом, гололедицей и усилением ветра в Москве с вечера 30 ноября до утра 1 декабря. Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 30 ноября и 1 декабря из-за сильных осадков и плохой видимости.

Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»