Погода в России: Вишневая аномалия: какой будет зима

Календарная зима наступит только завтра, однако синоптики уже успели многое о ней рассказать — по их словам, она будет «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» или даже «вишневой». Однако все прогнозы сходятся в одном: зима 2019-2020 в Москве станет едва ли не самой теплой за всю историю метеонаблюдений.

Наступление зимы 2019 в столичном регионе станет «неклассическим» — погода по-прежнему остается абсолютно бесснежной. Граница снежного покрова проходит за 500 км от Москвы, сообщает «Гисметео».

По словам синоптиков, теплый и влажный атлантический воздух вытеснил сухую и морозную погоду, поэтому в последнюю неделю ноября в столицу даже возвращалась плюсовая температура, значительно превышающая климатическую норму.

Ранее глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд уже предупреждал россиян, что русской зимы в столице, скорее всего, не будет. Если бы это время можно было охарактеризовать цветом, то он бы был розовым, заявил синоптик «Интерфаксу».

Как рассказал Вильфанд, «розовая зима» всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснил он.

Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет, в частности, означает превышающую нормы температуру.

«Вишневой» предстоящую зиму назвали специалисты сайта «Метеоновости», которые также опираются на климатические карты — их цвет даже в холодное время остается красным. Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. «Специалисты „Фобоса“ считают, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений», — сообщалось в пресс-релизе.

За 140 лет истории метеонаблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на 1960-1961 годы. Кроме того, синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, такие периоды несут исключительно положительное влияние. Так, «вишневые» зимы позволяют сэкономить бюджет, поскольку коммунальные службы тратят меньше средств на различные реагенты и снегоуборочную технику.

«Хорошо, что у нас продолжается экономия на отоплении, реагентах. Вполне мог уже и снег лежать, и минусовые температуры», — цитирует его слова телеканал «Звезда».

При этом у теплой «вишневой» зимы будут и свои минусы. Как пояснил врач-терапевт Виктор Лишин, главную угрозу здоровью человека в зимний сезон несет ослабление иммунитета — это связано как с понижением температур, так и с их сильными колебаниями.

Как утверждает специалист, слишком теплая для зимы погода пагубно сказывается на здоровье из-за того, что падает давление, кровь перераспределяется и растет нагрузка на сердце и легкие. «В целом механизм, конечно, сложнее, но из-за изменения работы сосудов происходит и изменение общего тонуса», — считает терапевт.

Кроме того, теплая зима — прекрасная среда для вирусов, так как они способны выживать в любых условиях и мутировать. В частности, в последнее время появляется множество случаев вирусных пневмоний — их сложнее выявить, в связи с чем они успевают привести к серьезным осложнениям.

В центре «Фобос» погодные условия, которые обещает предстоящая зима, назвали «еврозимой» — она, как пояснил ведущий синоптик центра Евгений Тишковец , повышает вероятность заболеть простудой.

«Еврозима в самом худшем гриппозном состоянии, в сыром таком, слякотном. Хотя, конечно, там будут и волны холода, нельзя распространять на весь сезон. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — пояснил синоптик.

Ранее Тишковец также характеризовал предстоящую зиму как «невероятно аномальную». По его словам, для нее будет характерно быстрое таяние снега, кратковременные морозы и переменчивость погоды — туманы будут сочетаться с ледяными дождями и гололедом. Кроме того, установится «тренд на сильнейшие оттепели».

Как уточнил Тишковец, январь и февраль будут связаны с «невероятными аномалиями температуры». «Превышение на пять-шесть градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню», — заявил синоптик «МК».

Он также пояснил, что зимой 2019 года воздушные массы будут перемещаться в меридиональном направлении, а не с запада на восток. «Если у нас вторжение с юга, то мы наблюдаем то, что видели 5 ноября. Когда у нас был 140-летний рекорд по температуре. И сам год, если брать среднюю температуру на всей Земле, тянет на рекорд», — отметил Тишковец.

Хотя погода действительно будет необычной, Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками климатических условий.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит „вишневая“ зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — заявил метеоролог.

Настрой специалиста «Фобоса» поддержал и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, который подчеркнул, что не является сторонником использования ярких выражений в прогнозировании погоды.

«Иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить все-таки на определенном языке, профессиональном», — отметил он.

Несмотря на большое количество прогнозов на зиму, сейчас точные данные синоптики могут предоставить лишь о погоде на ближайшие 5-6 суток. Как сообщили в Гидрометцентре, на 10 суток вперед и больше прогнозировать погоду специалисты начнут не ранее 2025-2026 годов. Речь идет не только о технических возможностях, так как технологию расчета погоды нужно еще научно обосновать, пояснил Вильфанд.

При этом, подчеркнул синоптик, зимние прогнозы все же составляются с большей точностью, чем летние. Это связано с тем, что перемещение воздушных масс происходит вдоль земной поверхности, а в теплое время года они уходят в более высокие слои атмосферы.

В целом грядущая зима в России будет действительно теплее обычной, сообщает прогноз Росгидромета . Он был подготовлен на основе анализа климатических данных и прогностических разработок Северо-Евразийского Климатического Центра.

«Анализ с вероятностью 67-69% позволяет сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении ведомства.

Так, в декабре показатели поднимутся выше средних многолетних значений только на севере Урала и в Сибири. Холоднее обычного будет на юге Западной Сибири. Январские температуры опустятся ниже нормы лишь в Северо-Западном федеральном округе и превысят показатели на севере Якутии. В феврале столбики термометров поднимутся выше привычного уровня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Исключение составит юг Камчатки, где температура будет ниже.

Что касается осадков, то в этом плане зима практически на всей территории России будет близка к обычным значениям. Исключение составят юг страны (там возможен дефицит осадков) и Таймыр с Западной Сибирью, где, по предварительным данным, ожидается избыток снега.