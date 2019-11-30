Москвичам пообещали первую зимнюю оттепель

Погода в Москве: столице пообещали декабрьскую оттепель

Москву ждет декабрьская оттепель. Потепление придет в предстоящий четверг. О прогнозе рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

С четверга, 5 декабря Москве снова повысится температура воздуха — до +3 градусов. В пятницу 6 декабря также ожидается оттепель и небольшие осадки.

Метеоролог отметил, что первый день зимы, 1 декабря в Москве «будет уже вполне зимним», с «легким умеренным морозом». Столбик термометра опустится до — 5 градусов ночью и до — 3 днем. Эта тенденция сохранится до среды.

В эти выходные в Москве ожидается гололедица, небольшой снег.