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Погода в Москве: столице пообещали декабрьскую оттепель 

Рамблер + ещё 18 14 минут назад
Москвичам пообещали первую зимнюю оттепель
Фото: РИА Новости
Москву ждет декабрьская оттепель. Потепление придет в предстоящий четверг. О прогнозе рассказал представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
С четверга, 5 декабря Москве снова повысится температура воздуха — до +3 градусов. В пятницу 6 декабря также ожидается оттепель и небольшие осадки.
Метеоролог отметил, что первый день зимы, 1 декабря в Москве «будет уже вполне зимним», с «легким умеренным морозом». Столбик термометра опустится до — 5 градусов ночью и до — 3 днем. Эта тенденция сохранится до среды.
В эти выходные в Москве ожидается гололедица, небольшой снег.
Ранее «Рамблер» сообщал, что синоптики рассказали о декабрьских погодных аномалиях.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Погода , Новости Москвы , РИА Новости
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