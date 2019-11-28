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Погода в Москве в начале декабря: В Москву придут 10-градусные морозы 

Мослента + ещё 13 1 час назад
В Москве похолодает до -10
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
В ближайшие дни в Москве ожидаются плюсовые температуры, однако уже в начале следующей недели столбики термометров будут опускаться по ночам до минус 10 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, такие перемены в регионе возможны из-за прохождения циклона и системы атмосферных фронтов. В субботу, 30 ноября, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье, 1 декабря, местами пройдет небольшой снег, и начнется похолодание — ночью прогнозируется до минус 4-7 градусов.
В понедельник, 2 декабря, температура ночью упадет до минус 10 градусов, местами возможен небольшой снег.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе с вечера 28 ноября до полудня 1 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. «Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, местами гололедица», — отметили синоптики.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество
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