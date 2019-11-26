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Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
Фото: РИА Новости
В Москве в выходные будет мокрый снег, дождь, сильная гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.
В течение суток в субботу температура в Москве будет держаться на уровне около нуля градусов, а в воскресенье ночью температура будет отрицательной, днем понижение продолжится.
Позднякова отметила, что самым неблагоприятным явлением будет сильная гололедица — она ожидается вечером в субботу и в ночь на воскресенье и затронет все районы столичного региона.
Ранее сообщалось, что в декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии. В Москве ожидаются «температурные качели». Синоптики подчеркнули, что даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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