Погода в Москве на следующей неделе: Москвичей предупредили об опасности

Ледяной дождь пройдет в Москве в четверг и покроет льдом дороги и тротуары. О ненастье предупреждают синоптики, передает РИА Новости.

Метеоролог центра погоды» Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг Москву накроет теплый атмосферный фронт с юга. Это влажный воздух, насыщенный водяным паром и черноморским теплом. Он принесет ледяные дожди.

«Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь… Часам к 17-18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», — сказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что на дорогах и тротуарах появится лед высотой до одного миллиметра. Будет весьма скользко.

По прогнозу, с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков. Ожидается -6.. -11 ночью и 0.. -5 днем. В среду местами может пойти небольшой снег и. температура начнет постепенно повышаться. Ночью -2.. -7, днем -0 -2.