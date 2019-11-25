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Погода в Москве: Сухая морозная погода сохранится в Москве в понедельник 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Фото: РИА Новости
Сухая погода с переменной облачностью и морозом до минус 5 градусов ожидается в понедельник в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В Московском регионе днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. В столице температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля, по области — до минус 2-7 градусов.
Ночью характер погоды не изменится. В Москве температура опустится до минус 7-9 градусов, в Подмосковье — до минус 6-11, местами — до 15 градусов.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Резкое похолодание
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