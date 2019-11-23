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Погода в Хабаровске: Снежное безмолвие: из-за перепадов температуры Хабаровск сковало льдом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Снежное безмолвие: Хабаровск сковало льдом
Фото: РИА Новости
В пятницу днем в городе было около минус 5, в субботу ожидается резкое потепление до плюс 4 и резкое похолодание в воскресенье — до минус 10.
В Хабаровском крае несколько дней бушует непогода. Минусовые температуры сменяются плюсовыми. Так, в пятницу днем в городе было около минус 5, ночью столбики термометров опустились до минус 10 градусов, а в субботу ожидается резкое потепление до плюс четырех и такое же резкое похолодание в воскресенье — до минус 10 днем и минус 16 ночью. На дорогах гололедица, автомобили даже во время движения покрываются толстым слоем льда.
Ранее сообщалось, что в Приморье бушевал циклон, который начался с сильного дождя, перешедшего в снегопад. Непогода привела к транспортному коллапсу. Сотни людей были задержаны в аэропорту из-за задержки рейсов. Синоптики предсказывали, что сильный ветер и снег будут терзать регион несколько дней.
По прогнозам регионального МЧС в ближайшее время погода должна стабилизироваться, и постепенно будут сниматься ограничения на движения общественного транспорта.
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Теги:
Погода , Катастрофы , Общество , МЧС , Хабаровск , Хабаровский Край
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