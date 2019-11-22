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В Москве стали сильнее топить из‑за похолодания 

РИАМО + ещё 1 3 часа назад
В Москве стали сильнее топить
Фото: depositphotos.com
Из-за похолодания в Москве повысили температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, сообщается на странице МОЭК в Facebook.
«Сейчас в магистральных сетях она (температура — ред.) составляет 102-104 градуса, а объем циркулирующего теплоносителя увеличен до 300-310 тысяч кубометров», — говорится в сообщении.
Корректировка параметров сети началась во второй половине дня 21 ноября. До этого температура в сетях составляла 75-77 градусов, а объем циркуляции — 250 тысяч кубометров в час.
Это первое серьезное похолодание в нынешнем осенне-зимнем сезоне, поэтому специалисты МОЭК начали контролировать балансировку системы теплоснабжения.
Если в квартире недостаточно теплые батареи, то жильцам следует обратиться в свою управляющую компанию, которая должна настроить внутридомовую систему отопления. В случае необходимости можно обратиться в контакт-центр МОЭК по телефону: 8 (495) 539-59-59 или на портал online.moek.ru.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , МОЭК
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