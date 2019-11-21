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В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени 

Rambler News Service + ещё 17 9 часов назад
Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени — температура к 7.00 установилась на уровне -8°C градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «К семи утра температура в Москве минус 8,0, скорее всего к восьми утра она еще опустилась, так что абсолютно точно была самая холодная ночь этой осени. Предыдущий минус был у нас тоже в ноябре первого числа — минус 3,8», — передает « [РИА Новости] (https://ria.ru/20191121/1561187846.html)» слова Тишковец. По словам синоптика, можно сказать, что в Москву пришли декабрьские морозы, так как минимальная климатическая норма в столице в декабре — минус 8,6 градуса. Он добавил, что сегодня в городе ожидается ясная погода без осадков, а температура воздуха днем опустится до минус 2 градусов. Ранее « [Российская газета] (https://rg.ru/2019/11/18/gidrometcentr-anomalnyj-holod-rasprostranitsia-na-novye-territorii.html)» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину сообщало, что на текущей неделе на севере европейской части России, а также на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
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Теги:
Погода , Людмила Паршина , Евгений Тишковец , РИА Новости , "Российская газета" , Москва
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