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Погода в Москве: Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман 

РИА Новости 1 час назад
Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман
Фото: РИА Новости
Густые туманы и дымки в Москве начнут рассеиваться в среду днем, когда в столице начнет холодать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что во вторник москвичей ожидает облачная погода с очаговым туманом и густой дымкой и моросящие осадки.
"У нас туманы адвективные, от слова адвекция — поступления. Эти туманы образуются при поступлении теплого и влажного воздуха на прохладную поверхность. Сейчас они приходят к нам уже готовыми, образовавшись в более западных областях или юго-западных районах, они неторопливо накрыли и столичный регион", — сказал Леус.
По его словам, туманы начнут рассеиваться в среду днём, когда в столицу начнет поступать более холодный воздух.
"Туманы вместе с моросью будут рассеиваться завтра ближе к полудню, когда начнет усиливаться влияние антициклона с северо-востока, с востока, наполненного холодными воздушными массами. Завтра во второй половине дня у нас начнет робко проглядывать солнце", — сказал Леус.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости
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