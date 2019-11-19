Погода в Москве: Синоптики рассказали, когда в Москве рассеется туман

Густые туманы и дымки в Москве начнут рассеиваться в среду днем, когда в столице начнет холодать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что во вторник москвичей ожидает облачная погода с очаговым туманом и густой дымкой и моросящие осадки.

"У нас туманы адвективные, от слова адвекция — поступления. Эти туманы образуются при поступлении теплого и влажного воздуха на прохладную поверхность. Сейчас они приходят к нам уже готовыми, образовавшись в более западных областях или юго-западных районах, они неторопливо накрыли и столичный регион", — сказал Леус.

По его словам, туманы начнут рассеиваться в среду днём, когда в столицу начнет поступать более холодный воздух.