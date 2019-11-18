Россиянам предрекли температурные аномалии

Регионы России в ближайшее время ожидают противоположные температурные рекорды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на Урал и юг Западной Сибири придут аномальные холода. Там температура воздуха будет на 13-15 градусов ниже климатической нормы.

«Ночные минимальные значения будут в диапазоне минус 30 градусов. И днем тоже не жарко, минус 15-18. Это такая настоящая зима, которая очень рано пришла в это время в эти регионы», — сказал Вильфанд изданию «Взгляд».

При этом совершенно иная ситуация будет наблюдаться на северо-западе страны. В Ленинградской области, республики Карелия, в Мурманской области и на Кольском полуострове установится «очень теплая погода».

«Температура днем будет очень положительная, до плюс 4-6 градусов. И это примерно на 5-6 градусов выше нормы», — отметил специалист.