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Россиянам предрекли температурные аномалии 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
Регионы России в ближайшее время ожидают противоположные температурные рекорды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на Урал и юг Западной Сибири придут аномальные холода. Там температура воздуха будет на 13-15 градусов ниже климатической нормы.
«Ночные минимальные значения будут в диапазоне минус 30 градусов. И днем тоже не жарко, минус 15-18. Это такая настоящая зима, которая очень рано пришла в это время в эти регионы», — сказал Вильфанд изданию «Взгляд».
При этом совершенно иная ситуация будет наблюдаться на северо-западе страны. В Ленинградской области, республики Карелия, в Мурманской области и на Кольском полуострове установится «очень теплая погода».
«Температура днем будет очень положительная, до плюс 4-6 градусов. И это примерно на 5-6 градусов выше нормы», — отметил специалист.
Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима придет в Москву 21 ноября, когда среднесуточная температура перейдет в устойчивые отрицательные значения.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Погода , Видео , Общество , Евгений Тишковец , Деловая газета "Взгляд"
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