Погода в Москве в ноябре: Москвичи увидят «марсианские пейзажи»

Во второй половине текущей недели в Москве установится морозная погода без осадков, в результате чего столичные пейзажи начнут напоминать марсианские. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, в понедельник-вторник в городе будет еще достаточно тепло — около плюс 6 градусов. Однако уже в среду похолодает до плюс 2, а затем температура опустится до минусовых значений.

«Поскольку осадков в столице не прогнозируется, пейзажи станут "марсианскими" — пыльными и холодными», — отметили в «Фобосе».

Ранее метеорологи предупредили москвичей, что на этой неделе в городе будет зафиксировано аномально высокое атмосферное давление — около 768 миллиметров ртутного столба. Отмечалось, что это примерно на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.