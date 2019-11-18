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Погода в Москве в ноябре: Москвичи увидят «марсианские пейзажи» 

Мослента + ещё 27 1 час назад
Москвичи увидят «марсианские пейзажи»
Фото: РИА Новости
Во второй половине текущей недели в Москве установится морозная погода без осадков, в результате чего столичные пейзажи начнут напоминать марсианские. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
По словам синоптиков, в понедельник-вторник в городе будет еще достаточно тепло — около плюс 6 градусов. Однако уже в среду похолодает до плюс 2, а затем температура опустится до минусовых значений.
«Поскольку осадков в столице не прогнозируется, пейзажи станут "марсианскими" — пыльными и холодными», — отметили в «Фобосе».
Ранее метеорологи предупредили москвичей, что на этой неделе в городе будет зафиксировано аномально высокое атмосферное давление — около 768 миллиметров ртутного столба. Отмечалось, что это примерно на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество
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