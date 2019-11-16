Погода в Москве: опровергнуто приближение торнадо к Москве

Появившаяся в некоторых приложениях погоды информация о приближающемся к Москве торнадо не соответствует действительности. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет агентство «Москва».

По его словам, условий для торнадо в столице нет и они не предвидятся, поскольку в атмосфере европейской части России будет господствовать антициклон сибирского происхождения.

«Он не предполагает просто априори никаких опасных погодных явлений», — сказал Тишковец, подчеркнув, что при таком антициклоне никакого торнадо не может быть, даже если «очень захотеть».

В то же время синоптик призвал не доверять прогнозам, которые появляются в мобильных приложениях или поисковиках.

16 ноября в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров поднимутся до семи градусов тепла. Атмосферное давление останется высоким, что может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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