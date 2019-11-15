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Погода в Москве: Осень в Москве может стать самой теплой за 140 лет 

Москва24 38 минут назад
Осень может стать самой теплой за 140 лет
Фото: Москва24
Осень в Москве может оказаться самой теплой за последние 140 лет. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"С первых дней осень 2019 года в Москве взяла курс на тепло. И каждый из осенних месяцев оказывался теплее многолетних значений. С большой вероятностью текущая осень в столице может оказаться самой теплой за последние 140 лет", — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что теплая погода осенью, когда средняя температура сезона превышает норму на один и более градусов, с 1880 года встречалась 24 раза. А на два градуса и более было всего восемь сезонов.
Метеорологи при этом отмечают, что теплая осень не всегда говорит о том, что зима будет такой же. Специалисты уточняют, что из 24 теплых осенних сезонов лишь половина из них перешла в теплую зиму.
Ранее специалисты Гидрометцентра отмечали, что грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.
По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.
Тем временем первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.
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Теги:
Погода , Новости Москвы
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