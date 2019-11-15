Названы негативные последствия изменения климата

Названы наиболее негативные последствия изменения климата

Каким образом изменение климата повлияет на качество жизни будущих поколений? И как уже сегодня глобальное потепление сказывается на здоровье детей? 120 экспертов из 35 различных исследовательских институтов и организаций суммировали текущее состояние дел в отчете, опубликованном в журнале The Lancet.

Врачи присоединяются к климатологам: изменение климата серьезно сказывается на здоровье, особенно страдают от последствий глобального потепления пожилые люди, младенцы, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, чья профессия связана с тяжелой физической работой на открытом воздухе. Но особенно страдают дети.

"Дети особенно уязвимы, потому что их организм и иммунная система развиваются в неблагоприятных условиях", — сказал Ник Уоттс, руководитель исследования и один из авторов отчета.

Основываясь на 41 ключевом показателе непосредственных и долгосрочных угроз для здоровья от изменения климата, эксперты выделили из них пять наиболее серьезных для детского организма.

Во-первых, инфекционные заболевания. Бактерии, патогенные микроорганизмы, вызывающие диарею, особенно хорошо развиваются в условиях влажного и теплого климата. Потепление уже чувствуется в странах Балтии и на северо-востоке США. Наиболее опасны бактерии Vibrio cholerae: изменение климата повышает вероятность вспышек болезни в тех странах, в которых ранее она не встречалась, пишут авторы Lancet Countdown. То же самое относится к вирусам, которые передаются комарами, такими как возбудитель лихорадки денге. Глобальное потепление позволяет комарам распространяться на север. Согласно отчету, почти половина населения мира в настоящее время вынуждена жить с риском развития денге.

Вторая угроза — недоедание. Повышение температуры влияет на урожайность. Авторы отчета сообщают: по всему миру собрано на 4% меньше кукурузы, на 6% меньше озимой пшеницы, на 3% меньше сои и на 4% меньше риса по сравнению с 1989 годом. Последствия недоедания для детей — это задержка роста, ослабление иммунной системы и нарушения развития.

Третья угроза — аллергии, наиболее распространенное хроническое заболевание. Из-за изменения климата периоды цветения растений удлиняются, что увеличивает количество пыльцы.

Четвертая и пятая угрозы — загрязнение воздуха и повышение его температуры. Дети будут дышать "отравленным" воздухом, что скажется на функции легких и увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Жара — это очередной фактор увеличения смертности. По статистике, количество жертв в жаркие сезоны сопоставимо с количеством смертельных случаев от ежегодной эпидемии гриппа. 2018 год поставил своеобразный рекорд, когда "220 миллионов человек в возрасте старше 65 лет во всем мире подвергались воздействию особенно высоких температур в течение длительного периода времени".

Таким образом, как показывает отчет, глобальное потепление уже сегодня сказывается на здоровье миллионов людей во многих частях мира, и особенно страдают от изменения климата дети и пожилые люди.