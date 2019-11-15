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Глава «Газпрома» предсказал суровую зиму в России и Европе 

ТК «Звезда» + ещё 9 23 минуты назад
Температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой, считает Алексей Миллер.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер не верит прогнозам синоптиков, которые пообещали теплую зиму.
Согласно данным возглавляемой им компании, грядущая зима будет суровая. Экономист подчеркнул, что, исходя из базы погодных данных «Газпрома» в январе-марте 2020 года «будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой».
«"Русская зима" в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы. "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после «темно-синего» лета»», — цитирует его «Интерфакс».
Тем не менее, синоптики сходятся во мнении: температура воздуха этой будет держаться около или выше нормы.
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Теги:
Погода , Видео , Общество , Алексей Миллер , Газпром , Интерфакс
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