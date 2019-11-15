Погода в Хабаровском крае: Хабаровский край заметает снегом

Сильные осадки и ветер принес в Хабаровский край сместившийся с территории Китая циклон, снег идет практически на всей территории региона.

Так, месячная норма осадков выпала в Советско-Гаванском районе, около месячной нормы ожидается к концу дня на севере края. Температура воздуха упала на 4-6 градусов ниже нормы, что соответствует температурам начала декабря. В отдельных районах хабаровского края столбики термометров опустились ночью до 20 градусов ниже нуля, передает ТАСС.

Непогода привела к локальным отключениям электроэнергии в некоторых поселениях региона. В настоящее время аварийные бригады восстанавливают поврежденные ЛЭП и переподключают энергосети.

Из-за снега и сильного ветра не работает паромная переправа на Сахалин, на некоторых дорогах действуют ограничения для пассажирского транспорта.