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Происшествия

Погода в Хабаровском крае: Хабаровский край заметает снегом 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Хабаровский край заметает снегом
Фото: globallookpress.com
Сильные осадки и ветер принес в Хабаровский край сместившийся с территории Китая циклон, снег идет практически на всей территории региона.
Так, месячная норма осадков выпала в Советско-Гаванском районе, около месячной нормы ожидается к концу дня на севере края. Температура воздуха упала на 4-6 градусов ниже нормы, что соответствует температурам начала декабря. В отдельных районах хабаровского края столбики термометров опустились ночью до 20 градусов ниже нуля, передает ТАСС.
Непогода привела к локальным отключениям электроэнергии в некоторых поселениях региона. В настоящее время аварийные бригады восстанавливают поврежденные ЛЭП и переподключают энергосети.
Из-за снега и сильного ветра не работает паромная переправа на Сахалин, на некоторых дорогах действуют ограничения для пассажирского транспорта.
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Теги:
Погода , Общество , ИТАР-ТАСС , Китай , Хабаровский Край
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