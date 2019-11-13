Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян предупредили об аномальных холодах 

Lenta.ru + ещё 5 31 минуту назад
Россиян предупредили об аномальных холодах
Фото: РИА Новости
На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на азиатской территории России ожидается арктический антициклон. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».
По словам Паршиной, 14 ноября температуры значительно понизятся в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В Алтайский край придут сильные ветра, там ожидаются метели. В Омской области возможно до минус 15 градусов днем, и минус 30 градусов ночью.
В Свердловской области ночью ожидается до минус 25, в Иркутской — до минус 40 градусов. Днем в регионах температура может опуститься до 9—14 градусов ниже нуля. В Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются обильные снегопады, сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.
При этом в европейской части России, в том числе в Москве, ожидается комфортная погода. Так, синоптики прогнозируют отсутствие осадков, 14 и 15 ноября до плюс 6 градусов. 17 ноября ночью ожидается похолодание до минус одного градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ощущение человеком погоды зависит от трех элементов — температуры на термометре, влажности и скорости ветра. Например, человеку может казаться, что на улице теплее, чем показывает термометр, если при морозе нет ветра и есть солнце. При этом, если при почти нулевой температуре будет идти сильный дождь и наблюдаться порывистый ветер, то человек будет ощущать дискомфорт как при минус 13 градусов.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Последние новости
Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Невозврат средств Фонду кино вылился в уголовные дела против кинокомпаний Невозврат средств Фонду кино вылился в уголовные дела против кинокомпаний Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу
Комментарии1 
Теги:
Погода , Общество , Людмила Паршина , Роман Вильфанд , "Российская газета" , Алтайский Край , Омская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 2
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 ммлн
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 ммлн 7
Путин сократил рабочий день для россиян
Путин сократил рабочий день для россиян 8
«Должна оправдываться»: что требует Украина от России
«Должна оправдываться»: что требует Украина от России 73
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400 19
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение