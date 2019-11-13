Россиян предупредили об аномальных холодах

На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на азиатской территории России ожидается арктический антициклон. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина , сообщает «Российская газета».

По словам Паршиной, 14 ноября температуры значительно понизятся в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В Алтайский край придут сильные ветра, там ожидаются метели. В Омской области возможно до минус 15 градусов днем, и минус 30 градусов ночью.

В Свердловской области ночью ожидается до минус 25, в Иркутской — до минус 40 градусов. Днем в регионах температура может опуститься до 9—14 градусов ниже нуля. В Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются обильные снегопады, сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.

При этом в европейской части России, в том числе в Москве, ожидается комфортная погода. Так, синоптики прогнозируют отсутствие осадков, 14 и 15 ноября до плюс 6 градусов. 17 ноября ночью ожидается похолодание до минус одного градуса.