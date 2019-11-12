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Вильфанд рассказал, почему восприятие погоды не всегда совпадает с показаниями термометров 

ТАСС + ещё 1 18 минут назад
Вильфанд назвал три фактора восприятия погоды
Фото: ТАСС
Влияние на восприятие температуры воздуха человеком оказывают три фактора, и значение, которое мы видим на термометрах, — только один из них, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, объяснив, что значит уточнение "ощущается как" в прогнозах погоды.
"Были проведены в разных странах эксперименты… на предмет того, как человек ощущает температуру. Выяснили, что наше ощущение погоды зависит от трех элементов. Первое — от температуры, которую показывает термометр, то есть от температуры воздуха. Второе — от влажности. И третье — от скорости ветра. Например, если при температуре, близкой к нулю, идет сильный дождь и наблюдается порывистый ветер, то человек ощущает такой дискомфорт, как будто на улице минус 13 градусов. У нас это называется эффективной температурой", — сообщил он.
По словам Вильфанда, температура на термометре и "по ощущениям" может разниться на 2-3 градуса, а может даже на 10-15 градусов. Но не всегда температура ощущается ниже, чем показывают столбики термометров. Например, человеку может казаться, что на улице гораздо теплее, чем показывает термометр, если в морозный день погода солнечная и без ветра.
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Теги:
Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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