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Погода в Москве: Аномальное тепло пообещали москвичам в середине ноября 

Газета.Ru + ещё 8 16 минут назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в российскую столицу придет аномальное тепло, передает ТАСС.
Планируется, что начало недели будет теплым. Температура воздуха будет составлять +9°С — +11°С. Эти показатели превышают норму на 5°С. Осадков не прогнозируется.
Однако в середине недели очень теплая погода превратится в просто теплую.
"Но это все равно уверенно теплая погода", — подчеркнул Вильфанд.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Теги:
Погода , Видео , Общество , ИТАР-ТАСС , Москва
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