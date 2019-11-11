Погода в Москве: Аномальное тепло пообещали москвичам в середине ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в российскую столицу придет аномальное тепло, передает ТАСС.

Планируется, что начало недели будет теплым. Температура воздуха будет составлять +9°С — +11°С. Эти показатели превышают норму на 5°С. Осадков не прогнозируется.

Однако в середине недели очень теплая погода превратится в просто теплую.

"Но это все равно уверенно теплая погода", — подчеркнул Вильфанд.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.