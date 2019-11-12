Синоптики рассказали о погоде в столице

Погода в Москве сегодня: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Небольшой кратковременный дождь в первой половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков "Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. В первой половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве прогреется до плюс 5-7 градусов, по области до плюс 3-8 градусов", — сообщил Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление будет существенно выше нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура ночью в столице составила плюс 6 градусов.

Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки