Погода в Москве: Климатическую зиму в Москве отложили

В воскресенье в Москве по климатическим законам должна была наступить метеорологическая зима, однако она откладывается как минимум до конца ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября», — передает его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что климатическая, или метеорологическая зима должна была наступить в Москве в воскресенье 10 ноября по климатическим законам.

Ранее Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, насколько теплым будет ноябрь и грядущая зима.

Добавим, что в воскресенье в Москве ожидается до 12 градусов тепла.