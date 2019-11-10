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Погода в Москве: Климатическую зиму в Москве отложили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Климатическую зиму в Москве отложили
Фото: РИА Новости
В воскресенье в Москве по климатическим законам должна была наступить метеорологическая зима, однако она откладывается как минимум до конца ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября», — передает его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что климатическая, или метеорологическая зима должна была наступить в Москве в воскресенье 10 ноября по климатическим законам.
Ранее Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, насколько теплым будет ноябрь и грядущая зима.
Добавим, что в воскресенье в Москве ожидается до 12 градусов тепла.
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Теги:
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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