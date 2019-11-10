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Крымские реки пересохли из-за засухи 

BFM.RU + ещё 2 51 минуту назад
Крымские реки пересохли
Фото: ТАСС
Засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова, установилась в Крыму, в ближайшие недели осадков не предвидится, сообщила РИА Новости гидролог, заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охрименко.
«В Крыму установилась засуха. Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах. Но тенденция такова, что осень этого года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре осадки принесли водность на реках. Сейчас же, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не видно», — сказала Охрименко.
Основные реки Крыма, питающие главные водохранилища естественного стока, пересохли, сказала гидролог. Пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище (для водоснабжения Севастополя), и в верховьях пересохла река Альма, питающая Партизанское водохранилище (водоснабжение Симферополя). Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены, расход на них упал в разы, отметила гидролог.
Сильно снижен уровень воды в Симферопольском водохранилище, а уровень Аянского (также для водоснабжения Симферополя и района) понизился до критических 14%, отметила специалист.
«Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже меньше половины. Сильно сработано Белогорское водохранилище (менее 15%), сейчас подача воды в восточный Крым осуществляется из Тайганского (расположено рядом). В Счастливненском водохранилище (для снабжения большой Ялты) менее 30% объема, но оно пополняется из Загорского водохранилища. Там еще около 50% воды», — сказала Охрименко, отметив, что наилучшая ситуация складывается с наполнением Изобильненского водохранилища, откуда подают воду в регион Большой Алушты.
Причиной засухи стала не только аномально теплая погода, установившаяся в ноябре в Крыму (до плюс 26 градусов днем), но и длительный недобор осадков в горах, приведший к истощению карста. Ситуацию усугубила малоснежная зима, сказала специалист. Основные реки полуострова начинаются именно на склонах главной горной гряды.
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Теги:
Погода , Катастрофы , Происшествия , Крым наш
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