Оценены последствия «вишневой» зимы

Негативного эффекта от аномально теплой зимы, обещанной синоптиками россиянам, не будет. Такое мнение высказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, напротив, теплая зима позволит сэкономить на отоплении, реагентах и снегоуборочной технике.

С предложением специалистов центра «Фобос» называть теплые зимы «розовыми» или «вишневыми» Варакин не согласился.

По его словам, наименование зимы не имеет никакого значения, а чрезвычайные ситуации могут возникать как в теплые, таки в холодные зимы.

Как ранее сообщал «Рамблер», специалисты центра погоды «Фобос» пообещали россиянам аномальную зиму, которая может стать самой теплой за всю историю наблюдений. Синоптики предложили назвать эту зиму «вишневой» по аналогии с цветом, которым на карте отмечаются месячные аномалии температуры.