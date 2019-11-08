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Прогноз погоды в России: Россию ждёт самая тёплая зима в истории 

Рамблер + ещё 2 27 минут назад
Предстоящая зима в России может стать самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд». Предполагается, что температура будет выше на 5-6 градусов, чем обычно.
Тишковец отметил, что 5 ноября в Москве была зафиксирована рекордно высокая температура — плюс 10,9 градуса. Предыдущее природное достижение было отмечено в 1922 году на уровне 10,2 градусов тепла. При этом метеоролог подчеркнул, что по прогнозу весь ноябрь будет придерживаться подобных температуры значений.
«Сохраняется очень теплая погода, весь ноябрь продолжится тенденция теплой осени. Сентябрь был на градус теплее, октябрь — на 3 градуса. Причем октябрь стал самым теплым в России за всю историю», — цитирует газета слова своего собеседника.
В настоящее время есть все предпосылки к тому, что предстоящая зима окажется самой тёплой за всю историю метеонаблюдений: температурная норма будет превышена на 5-6 градусов.
«Будет, конечно, и снег, будут короткие вторжения морозов, длинные затяжные периоды оттепели, туманов, гололедных явлений, осадков в смешанной фазе. Такая очень сырая, гриппозная, но очень теплая зима», — резюмировал Тишковец.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аномальную зиму росиянам пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на большей части территории страны с октября по март установится тёплая погода, в то время как Юг России накроют холода. Оба прогноза выходят за рамки результатов многолетних наблюдений.
Комментарии23 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Погода , Видео , Общество , Аномальный холод , Глобальное потепление , Евгений Тишковец , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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